ضبط عنصر إجرامي بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.



ضبط عنصر إجرامى لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

ضبط عنصر إجرامي لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد كبير من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوب لعديد من الجهات المختلفة - مجموعة كبيرة من المستندات "خالية البيانات" معدة للتزوير – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والأختام.

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