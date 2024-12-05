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خارج الحدود

بقوة 5.4 ريختر، الكويت تسجل زلزالين بينهما 5 ساعات

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية زلزالًا بقوة 5.4 درجة علي مقياس ريختر غربي إيران والذي وقع في تمام الساعة 02:07 صباح اليوم الخميس بتوقيت الكويت وعلى عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض.

 5.2 درجة على مقياس ريختر

وأشارت الشبكة في بيان صحفي إلي أن مركز الزلزال يبعد 273 كيلومترا عن مدينة الكويت وشعر به العديد من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء البلاد.

ونوهت إلى أنها رصدت أيضًا زلزالًا تابعًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة الساعة السابعة و23 دقيقة صباحًا وزلزالًا تابعًا آخر بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة صباحًا في منطقة الزلزال الرئيسي نفسها وعلى عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض.

المراصد  الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية

وسجلت المراصد  الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية اليوم الخميس  حدوث هزة أرضية، قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها أن "قوة الهزة بلغت ‎ 5.5 درجة وتم الشعور بها من من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مكان حدوثها.

وأشارت إلي أن الهزة الأرضية سُجلت في الساعة 7:4:51 صباحا، داخل ايران وتبعد 163 كم عن الحدود العراقية الايرانية.

 في منطقة شمال قبرص وجنوب تركيا

وصباح أمس، شهدت مصر هزة أرضية، حيث تم تسجيلها على بعد 502 كيلومتر عن مدينة دمياط، وتحديدا في منطقة شمال قبرص وجنوب تركيا، حيث أشار العديد من الخبراء إلى أن هذه الهزة تزامنت مع التوقعات التي أطلقها العالم الهولندي المتخصص في الزلازل، والتي كانت قد تنبأت بحدوث نشاط زلزالي في المنطقة.

بشرى سارة للوافدين في الكويت

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

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