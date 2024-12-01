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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية في أجا (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فتو

أجرى اليوم أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم  في الدقهلية جولة لمتابعة إدارة أجا التعليمية، للوقوف علي انتظام العملية التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس وإدارة أجا 

تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية .

المدارس المستهدفة في زيارة أجا 


حيث قام  مدير المديرية بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة أجا التعليمية وهي: 
-ناصر الابتدائية.
- مصطفي كامل الابتدائية.
-الشهيد الرائد محمد عادل السولية الثانوية المشتركة.

إجراءات وكيل تعليم الدقهلية داخل المدارس 
وقد اطلع  مدير المديرية على نسب حضور وغياب الطلاب، وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول و وجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

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