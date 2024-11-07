التخطيط العمراني تناقش تحديات التنمية الحضرية المتكاملة

شاركت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في جلسة نقاشية تحت عنوان "تحدي التنمية الحضرية المتكاملة في العواصم الحضرية الكبرى بمصر وأوغندا وأندونيسيا، وذلك ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانيةعشر، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

وقد سلطت الجلسة الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المدن الكبرى، خاصة في ظل التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وركزت مداخلة الدكتورة مها فهيم على جهود الهيئة في التخطيط العمراني المستدام، مع التركيز على إقليم القاهرة الكبرى. وقد استعرضت أوجه التعاون المثمر بين الهيئة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في تطوير خطط استعمالات الأراضي والنقل الحضري، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة لإقليم القاهرة الكبرى 2050.

وأكدت الدكتورة فهيم على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وذلك لضمان بناء مدن أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية.