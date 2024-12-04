اصابه 4 اشخاص في حادث تصادم توكتوك بجرار في الدقهلية

شهد طريق البرامون التابع لمركز ومدينه المنصورة في محافظة الدقهلية إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك بجرار زراعي.

إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك بجرار

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة لمكان حادث تصادم جرار زراعي بتوك توك وبالفحص تبين إصابة كل من: -السيد محمد السيد علي جمعه، 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج

- رضا عيد غازي أحمد، 52 سنة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري.

-مها فوزي الشحات فاضل 32 سنة باشتباه كسر بالحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج.

- عمران سيد محمد سيد علي جمعة،13 سنة باشتباه نزيف داخلي بالبطن.

نقل المصابين وتحرير محضر

وتم نقل المصابين لـ مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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