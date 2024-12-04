ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني للفتيات بمكتبة دمنهور (صور )

أقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور ندوة توعوية تحت عنوان " الابتزاز الالكتروني للفتيات" ضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

أهم النقاط الهامة التي تحذر الفتيات من الوقوع ضحية الابتزاز

حيث نظمت الفعالية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، والذي حاضر بها الدكتور محمد مطر - المحاضر الاكاديمي بالقانون، ونجلاء عباس مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة والتي تركزت علي اهم النقاط الهامة التي تحذر الفتيات من الوقوع ضحية الابتزاز من ضعاف النفوس خاصة مع انتشار التواصل وسهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورش عمل بمشاركة عدة جهات تنفيذية

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش عمل بمشاركة عدة جهات تنفيذية ومجتمعية بالمحافظة وهم جامعة دمنهور، المجلس القومي للمرأة،مديرية التربية والتعليم، مديرية الشئون الصحية، مديرية التضامن الإجتماعي، المجلس القومي للسكان، مؤسسة عبد الله الصاوي للكاريكاتير ضمن فعاليات برنامج "لا للعنف ضد المرأة " الذي يستهدف مناقشة التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف وكيفية تقديم الدعم للمتضررات.

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