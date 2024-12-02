ضبط 360 شيكارة تقاوي مجهولة المصدر وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بقيادة محمد هدية، وإشراف حسام المزين، وكيل المديرية، حملتين رقابيتين بمركز أبو حمص، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للأسواق وإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار بما يحقق الصالح العام.

ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في 10,824 لتر بنزين 80

أسفرت الحملة عن ضبط محطة محطة وقود قامت بالتصرف في 195,465 لتر سولار و7,875 لتر بنزين 92 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط محطة وقود أخرى قامت بالتصرف في 45,706 لتر سولار و22,237 لتر بنزين 92 و6,708 لتر بنزين 95، وضبط محطة ثالثة قامت بالتصرف في 10,824 لتر بنزين 80 و4,827 لتر بنزين 92 بالسوق السوداء.

المرور على 13 معرضا للأدوية البيطرية بالتعاون مع لجنة الطب البيطري

كما تم تحرير محضر لحيازة 360 شيكارة تقاوي قمح مجهولة المصدر بأحد محلات بيع التقاوي، والمرور على 13 معرضا للأدوية البيطرية بالتعاون مع لجنة الطب البيطري، وتحرير محضر لحيازة 40 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات أدوية بيطرية وملابس ومواد مواد غذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.