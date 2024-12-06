حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل للعام الدراسي 2024-2025.

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي حتى انطلاق امتحانات الترم الأول يوم 11 يناير 2024.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

التعليم تنفي ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية الترم الثاني

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، مؤكدًا أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

التعليم: القرارات الوزارية والآليات المعلنة مستمرة دون تغيير

وأهابت وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

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