عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي"

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد ضمن أحداث مسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، وتلعب شخصية منتجة أعمال سينمائية، وتحاول أن تضم أحمد مكي خلال أحداث العمل كي يشارك في العمل.

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت عن تغيير اسم مسلسل النجم أحمد مكي المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وتم تغيير اسم المسلسل من “عين شمس” إلى “الغاوي”، ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

وفى وقت سابق قرر مكي الابتعاد عن الدراما التلفزيونية خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عمل سينمائي، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “الغاوي”، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل وينتمي لأجواء الدراما الشعبية.

مسلسل “الكبير أوي”

وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل “الكبير” خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي”، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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