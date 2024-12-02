البلشي عن المؤتمر العام السادس: فرصة للتعبير عن تطلعات الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن المؤتمر العام السادس، الذي تنوي النقابة تنظيمه يمثل رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية الحضور فكلما زادت المشاركة، كانت الرسالة أقوى وأكثر وضوحًا.

استبيان حول أوضاع الصحفيين



وأوضح البلشي في أولى جولاته ضمن حملة طرق الأبواب للدعوة للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين،أن المؤتمر سيُعلن نتائج استبيان شامل يكشف أوضاع الصحفيين من حيث الأجور والأزمات المهنية، بالإضافة إلى عرض المطالب التي سيتم تقديمها لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة القضايا العاجلة التي يعاني منها الصحفيون.

التحديات التي تواجه الصحافة الورقية



وتطرق البلشي إلى التحديات التي تواجه الصحافة الورقية وأزماتها، وكيفية الارتقاء بالصحافة الإلكترونية لتكون أكثر ارتباطًا بالواقع، مضيفًا: "سنناقش أيضًا سبل تطوير المؤسسات الصحفية وطريقة إدارتها، إلى جانب مراجعة التشريعات الإعلامية القائمة لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تطوير."



وأشار نقيب الصحفيين إلى أهمية تطوير أدوات النقابة وتحسين اقتصادياتها لتحقيق استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن مخرجات المؤتمر ستكون رسالة جماعية تُعبّر عن مطالب جموع الصحفيين، وليست مجرد مطالب فردية. هذا يضمن أن الرسالة تصل إلى كل الأطراف المعنية."

انتقاد مؤتمرات نقابة الصحفيين



وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للمؤتمرات السابقة، قال البلشي: "لكل مؤتمر بصمة، وكل واحد كان مرتبطًا بقضايا معاصرة مست الصحفيين بشكل مباشر. لكن الرسالة الجماعية التي نسعى إلى إرسالها حاليًا هي الهدف الأهم، خاصة أن هناك سوء فهم لدى البعض حول أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية، إذ يعتقدون خطأ أنهم من أصحاب الدخول الكبيرة."



وأكد أن المؤتمر فرصة لتوضيح الواقع والمطالبة بحقوق عادلة تعبر عن تطلعات الصحفيين، ما يجعل المؤتمر خطوة فارقة في مسيرة النقابة.

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