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رياضة الشرقية تطلق مبادرة "صحتك بالدنيا"

انطلاق مبادرة وزارة
انطلاق مبادرة وزارة الشباب والرياضة صحتك بالدنيا

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري انطلقت فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صحتك بالدنيا" للحماية من السمنة وتشوهات القوام بمحافظة الشرقية. 

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حضور 200 مشارك فى المبادرة من مختلف الفئات العمرية 

وجاء ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة المتمثلة فى  الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية ووحدة الطب الرياضي بالمديرية وبحضور 200 مشارك من مختلف الفئات العمرية، وذلك بقاعة مناسبات الشهيد المنسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق.

تقديم ندوات توعية خاصة بعلاج السمنة 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور عبد اللطيف سعيد أستاذ مساعد علوم الصحة بكلية علوم الرياضة بنين والدكتورة أمل أحمد أستاذ التربية الصحية بكلية علوم الرياضة للبنات بجامعة الزقازيق بتقديم ندوات التوعية الخاصة بعلاج السمنة والنحافة وتشوهات القوام وكيفية الوقاية منها 

أثر التغذية فى مواجهة وعلاج السمنة وانحرافات القوام 

بالاضافة إلى أساليب التغذية الصحية والممارسات الرياضية وأثرها في مواجهة وعلاج السمنة وانحرافات القوام والنحافة وكيفية علاجها والوقاية منها وأهمية إجراء الفحوصات الفسيولوجية بشكل دوري. 

الطب الرياضى يستقبل الحضور

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام شباب مشروع YLY والعاملين بوحدة الطب الرياضي باستقبال الحضور والتعاون في تنظيم إجراءات الكشف الطبي بشكل مرن والذي لاقى إعجاب واستحسان المشاركين، لافتًا إلى أنه في الختام تم توزيع شهادات على المشاركين لحضورهم ومشاركتهم الفعالة بالندوات والفعاليات. 

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المحافظ تهتم بصحة الإنسان بمختلف فئاته العمرية  

كما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وخاصة الشباب كونهم اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. 

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بداية جديدة لبناء الإنسان الدكتور محمود عبدالعظيم محافظة الشرقية وكيل وزارة الشباب والرياضة المبادرة الرئاسية التنمية البشرية صحتك بالدنيا حضور 200 مشترك

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