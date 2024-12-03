أعمال طربية لـ "كوكب الشرق النسائية" بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربى وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام وذلك فى الثامنة مساء الخميس ٥ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج باقة من الأعمال الطربية، منها: "انت الحب، قمر له ليالي، عمري ما دُقت الحب، غني لي شوي، الحلو في الفراندة، ليه يا قلبي، شد الحزام، عيون القلب، أوقاتي بتحلو، يا ابو الطاقية الشبيكة، من حبي فيك يا جاري، سلم عليّ، للصبر حدود".. أداء نهى المصرى، مريم هانى، ملك هانى، رينادة، لميس أمين، فاطمة مثنى، إيمان منصور، أسماء الدسوقي، شيماء ضاحي، بجانب فقرة للعزف المنفرد على آلة القانون أداء الدكتورة مها العربى.

فرقة كوكب الشرق النسائية

تعد "فرقة كوكب الشرق النسائية" واحدة من الفرق الفنية المميزة، تضم عددًا من العازفات والمطربات الموهوبات وتقدم ألوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية، مع إبراز دور المرأة في مجال الموسيقى والغناء.

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