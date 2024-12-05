رفع 180 طنا من تراكمات القمامة والمخلفات بأبوتيج في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع 180 طنا من تراكمات القمامة بمركز أبوتيج ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة.

تطوير منظومة النظافة والنهوض بها بمحافظة أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

رفع 180 طنا من تراكمات القمامة والمخلفات بأبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى حيث تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت مناطق مدينة أبوتيج من بينها طريق ومدخل الشيخ راجح أسفرت الحملة بأبوتيج أسيوط عن رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى إستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز بإجمالي لودر و6 قلابات وذلك تحت إشراف وائل عبد الحي نائب رئيس المركز وعمر حسني مدير التخطيط ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية.

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