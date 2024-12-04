الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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لجنة طبية للكشف على 170 طالبًا من ذوى الهمم بجامعة أسيوط

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، فيتو

عقدت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر؛ لجنة طبية متكاملة؛ لتوقيع الكشف الطبي على (170) طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل محافظة أسيوط، والوادي الجديد، والتي نظمها مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بالتعاون مع احدي مؤسسات الدولة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد هاني محمد سليمان حرفوش مدير المنطقة، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

تسهيل إجراءات الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية

استهدفت اللجنة؛ تسهيل إجراءات الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية؛ للطلاب ذوي الهمم في  عدد من المؤسسات التعليمية، والمدنية داخل محافظة أسيوط، وهي: جامعتى؛ أسيوط، والأزهر الشريف، ومن مدارس النور، والتربية الفكرية، وجمعيات التضامن الاجتماعي، وطلاب جمعية طرق الهداية الخيرية وتنمية المجتمع بدير الجنادلة، بالإضافة إلى أبناء محافظة الوادى الجديد.

دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع الجامعي

وأكد رئيس جامعة أسيوط إن إدارة الجامعة حريصة على دعم، وتطوير مختلف الخدمات التي يحتاجها طلاب ذوو الهمم بالجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع الجامعي، وتأهيلهم للمشاركة المجتمعية، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة، وقيادتها السياسية في دعم، وتمكين هؤلاء الطلاب، وحماية حقوقهم على نحو يدعم انخراطهم الإيجابي في المجتمع، لافتًا إلى مواصلة الجامعة؛ لرسالتها المجتمعية تجاه طلاب مدارس ذوي الهمم، واستضافتهم باللجنة الطبية المنعقدة في رحاب الجامعة.

شهد انعقاد اللجنة مشاركة؛ الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذ صلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكري، ومنسق اللجنة، والأستاذ هانى رفعت ثابت مراقب عام التفتيش، وبحضور لفيف من عمداء الكليات، والقيادات الإدارية بالجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بها، وعدد من أساتذة مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، إلى جانب لفيف من الأطباء من منطقة التعبئة بأسيوط.

رفع المعاناة عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

 

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط ؛ إلى دور الدولة، وما تقدمه من دعم، ومساندة حقيقية لذوي الهمم، وهو ما يعد دليلًا على اعتزاز الدولة، والمجتمع؛ بهذه الشريحة المهمة من أبناء المجتمع، مؤكدًا على حرص الجامعة على التيسير عليهم، وإدماجهم في مختلف مناحي الحياة، وكذلك التوعية المستمرة بمشكلاتهم، وكيفية التعامل معها، ومقدمًا خالص شكره لكافة القائمين علي اللجنة الطبية؛ لحرصهم على التعاون مع الجامعة؛ لرفع المعاناة عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بجامعات، ومدارس محافظة أسيوط.

إجراء الكشف الطبي للطلاب دون الحاجة للانتقال إلى منطقة التعبئة

 

ومن جانبه، وجه العميد هاني محمد حرفوش؛ الشكر لإدارة جامعة أسيوط، على جهودها المتميزة في خدمة الطلاب، ومشيدًا بالتعاون القائم بين منطقة التجنيد، والجامعة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفع المعاناة عن كاهلهم؛ حيث تم إجراء الكشف الطبي، دون الحاجة للانتقال إلى منطقة التعبئة، ومثنيًا على السهولة، واليسر التي تمت بها إجراءات الكشف الطبي، وسط رعاية، ودعم من إدارة الجامعة.

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كما أضافت الدكتورة أمنية إبراهيم؛ أن إجراءات الكشف تمت في مقر اللجنة التجنيدية الطبية، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى بالجامعة، مشيرةً إلى أن إجراءات الكشف تمت في سهولة ويسر، ووسط رعاية، ودعم من إدارة الجامعة، على أن يتم لاحقًا تسليم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، والذين خضعوا للكشف الطبى لشهادات المعاملة التجنيدية.

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