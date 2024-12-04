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خارج الحدود

4047 شهيدا، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدا و16593 جريحا، مبينا الأضرار التي طالت القطاع الصحي والذي أكد أنه كان مستهدفا بصورة مباشرة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 


وخلال  مؤتمر صحفي قال الوزير اللبناني  إنه "قبل 15 سبتمبر سقط في 645 شهيدا و1983 جريحا، وبعد 15 سبتمبر سقط 3402 شهيدا و14655 جريحا، أي الحصيلة النهائية حتى الآن هي 4047 شهيدا و16638 جريحا".

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وأضاف أن "هذه الأرقام بما توفر لنا من معلومات عبر عدة مصادر، الأرقام الحقيقية أعلى لأن هناك شهداء ولم نعرف بهم ومنهم لا يزال تحت الأنقاض"، مبينا أن  "من الشهداء والجرحى الذين سقطوا من المهم أن نذكر الأطفال، وهذا كان سمة من سمات استهداف المدنيين".

خسائر لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 

وتابع: "قبل 15 سبتمبر سقط 26 طفلا نتيجة الاعتداءات، بعد 15 سبتمبر سقط 290 طفلا، المحصلة النهائية للشهداء من الأطفال بلغت 316 شهيدا. أما بالنسبة إلى الجرحى منهم، فقد جرح 197 طفلا قبل 15 سبتمبر، و1259 من بعد 15 سبتمبر لتكون صيلة الجرحى الأطفال 1456".

واستطرد: "بالنسبة إلى النساء، فقبل 15 سبتمبر سقط 40 امرأة شهيدة، ومن بعده سقطت 750 امرأة، لتكون حصيلة الشهداء م النساء 790 شهيدة، أما بالنسبة إلى الجرحى النساء فقد بلغت الحصيلة 3357 (304 قبل 15 سبتمبر و2263 من بعده)".

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات على القطاع الصحي كانت أيضا سمة من سمات العدوان"، لافتا إلى أن "بعض التقارير الإعلامية حاولت التصوير وكأن هذه الاعتداءات كانت جانبية ولكن الأرقام تؤكد أنها كانت استهدافات مباشرة للقطاع الصحي وجزء من محاول العدو للنيل من صمود هذا القطاع".

 

 

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لبنان العدوان الإسرائيلي خسائر لبنان القطاع الصحي

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