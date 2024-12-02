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رياضة

وزير الرياضة يكرم منتخبي مصر مواليد 2005 و2008

وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم منتخبا الشباب والناشئين، فيتو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكريم منتخب مصر مواليد 2005 و2008 في احتفالية خاصة أقامتها الوزارة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور قيادات الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين وأسرهم، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبين.

يأتي التكريم بعد حصول منتخب مصر مواليد 2008 على بطولة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية، وكذلك تكريم منتخب مصر 2005 للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وزير الرياضة يشكر اتحاد الكرة

في كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة إتحاد الكرة، قائلًا: "أشكر اتحاد الكرة على مجهوداته وهو يترك المسئولية ورأسه مرفوعة، وأشكره على تحمله الكثير من الضغوط خلال مدته وترك استكمال المسئولية للمجلس الجديد، وكافة الأمنيات بالتوفيق للمجلس الجديد في استدامة النجاح وخاصة للمنتخبات".

وأشار الوزير إلى أهمية دعم المواهب الشابة واستثمار إمكانياتهم لتطوير الرياضة المصرية، مشددًا أن الوزارة ستواصل تقديم كافة سبل الدعم للمنتخبات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات وتحقيق بطولات أفريقيا وليس التأهل لها فقط.

 

تأهل المنتخب الأول لكأس العالم

وتابع الوزير: "هدف المنتخب الأول هو الفوز بكأس الأمم في المغرب وهدف المنتخب الأولمبي هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد المقبلة، عملنا من البداية على التخطيط والرؤية لبناء منتخب جيد للفترة القادمة، فلاعب المنتخب جندي يدافع عن علم بلده عن طريق الرياضة، وأن إدارة الرياضة المصرية مختلفة الفترة القادمة على كافة المستويات، والأولوية دائمًا للمنتخبات".

واختتم الوزير بتوجيه الشكر لجميع القائمين على إعداد المنتخبين، وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الرياضة كجزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ميكالي يشكر دعم وزير الرياضة

من جانبه، قال جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم: "ولادنا مواليد 2005 و2008 استحقوا الفوز والتأهل للبطولات الأفريقية 2025، فهم نجوم الفترة القادمة ونواة للمنتخب الأوليمبي، ونيابًة عن مجلس إدارة الاتحاد أعبر عن شكري وتقديري لكم ولوزير الشباب والرياضة الداعم الدائم والمستمر لكافة المنتخبات الوطنية".

وعبرا روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب والكابتن أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين عن شكرهما وتقديرها لدور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتحفيزه ودعمه الدائم للمنتخبين، وكذلك جمال علام رئيس الإتحاد، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد منافسات كبيرة وسيكون المنتخبين علي قدرها وإسعاد المصريين.

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