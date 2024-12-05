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لحظة وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا (فيديو)

وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا، فيتو

الأهلي، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لحظة وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال بعثة النادي الأهلي في جوهانسبرج، وفد من السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت المقبل.

 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو 

وأعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي  كالتالي:

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