موعد مران الأهلي الأول في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول غدا الخميس في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة منافسه أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق مران النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرًا وهو نفس توقيت إقامة المباراة يوم السبت المقبل.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو يوم السبت القادم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

الوسط: أفشة ومروان عطية وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

وأعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب أفريقيا ظهر اليوم.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على ستاد ‏القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.