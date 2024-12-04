الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوري يقضي علي أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أعلن مصدر عسكري سوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين

وقال المصدر: "وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى "هيئة تحرير الشام.

وأضاف: "تقوم قواتنا باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعة في صفوفهم ما لا يقل عن ٣٠٠ قتيل بينهم جنسيات أجنبية، إضافة إلى إسقاط وتدمير أكثر من 25 طائرة مسيرة".

 

الاشتباكات تدور حاليا على محور المجدل في ريف حماه

كما أفاد التلفزيون السوري بأن "الاشتباكات تدور حاليا على محور المجدل في ريف حماه والجيش يثبت النقاط فيها، وكل الكلام عن سيطرة الإرهابيين على جسر محردة ليس صحيحا".

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