القبض على قائد سيارة متهم بدهس فتاة بالطريق الأبيض في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة ملاكي متهم بدهس فتاة أثناء عبورها الطريق الأبيض بمنطقة ناهيا دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء عبورها الطريق، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بطريق الخطاء، وأنه لاذ بالفرار من مكان الواقعة خوفا من المسألة القانونية، تحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأبيض، فى منطقة ناهيا، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة بفتاة، مما أسفر عن مصرعها فى الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.