قطر تعلق جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل في الوقت الحالي

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم السبت:" إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بـ غزة غير دقيقة".

قطر تنفي انسحابها من جهود الوساطة في غزة

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها"إن جهود الدوحة في الوساطة بين حــماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي".

وتابعت الخارجية القطرية:"التقارير المتعلقة بمكتب حـماس في الدوحة غير دقيقة والهدف الأساسي من وجوده هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه.

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

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