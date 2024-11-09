السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قطر تعلق جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل في الوقت الحالي

وزير الخارجية القطري،
وزير الخارجية القطري، فيتو

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم السبت:" إن الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بـ غزة غير دقيقة".

قطر تنفي انسحابها من جهود الوساطة في غزة 

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها"إن جهود الدوحة  في الوساطة بين حــماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي".

وتابعت الخارجية القطرية:"التقارير المتعلقة بمكتب حـماس في الدوحة غير دقيقة والهدف الأساسي من وجوده هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه.

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

txt

فرانس برس: عودة قطر عن تعليق وساطتها بشأن غزة مرتبط بهذا الأمر

txt

فرانس برس: قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطر غزة حماس إسرائيل

مواد متعلقة

فرانس برس: عودة قطر عن تعليق وساطتها بشأن غزة مرتبط بهذا الأمر

المطران عطا الله حنا يطالب كنائس أمريكا بالتحرك لوقف الحرب في غزة ولبنان

بسبب الحصار، تحذيرات شديدة من مجاعة شمال غزة

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

خالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون 12 جنيها إيجار شقة قيمتها 5 ملايين

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

رئيس إسكان البرلمان: 3 سيناريوهات للتعامل مع شقق الإيجار القديم

منوعات

المزيد

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads