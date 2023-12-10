لاستخدامها الفيتو، رئيس وزراء قطر يحمل أمريكا مسئولية العنف ضد الفلسطينيين

طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، "بتحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن العنف بحقّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بعد أن استخدمت حق النقض الفيتو لإفشال قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد رئيس الوزراء القطري في كلمة خلال افتتاح منتدى الدوحة، أنّ جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي "يضيق المجال" أمام تحقيق نتائج.

وقال إن "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".

وأضاف "سنواصل جهودنا، نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضًا بوقف الحرب"، وتابع لكننا "لا نرى الرغبة نفسها عند كلا الطرفين" المتحاربين.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال كلمته في منتدى الدوحة، اليوم الأحد، أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر، محذرا من أن الخطر يهدد المنطقة بأكملها.



خلاف كبير بين العرب وأمريكا



وذكر وزير الخارجية الأردني في كلمته:" إن العرب على خلاف كبير مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في غزة".

وأكد الصفدي:" أن قطاع غزة ليس وحده من يتعرض للهجوم الإسرائيلي، مشيرا أن هذا العام شهد عدد قتلى قياسي في الضفة الغربية".

وأشار وزير الخارجية الأردني في بيانه إلى أن إسرائيل تطبق سياسة ممنهجة لإخراج سكان غزة من القطاع بما يتجاوز القضاء على حماس.

وشدد أيمن الصفدي على أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب بشن ج حربا غير مسبوقة في غزة بينما يقف العالم عاجزًا إزاء ذلك.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط خلال أول 45 يوم من العدوان على غزة، أكثر من 22 ألف قنبلة أمريكية.

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العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وبالأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان صادر عنها، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل ب 106 ملايين دولار

ولم يتوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب، فأرسلت واشنطن ألاف الأطنان من الأسلحة والذخائر إلى تل أبيب لدعمها في العدوان على غزة.



وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن واشنطن أثبتت لمرة ثانية أنها الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

وأضاف كنعاني تعليقا على الفيتو الأمريكي ضد مشروع وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن: "منذ بداية العدوان الوحشي للكيان الصهيوني، أثبتت واشنطن مرارا تحالفها ومشاركتها مع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

اتساع نطاق الحرب في المنطقة



وتابع: "أعرب المسؤولون الحاليون في أمريكا عن قلقهم على حياة الأطفال والمدنيين في غزة لكنهم في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل التي تقتل الأطفال"، مشددا على أن عواقب أي اتساع في نطاق الحرب في المنطقة سيتحملها بالتأكيد النظامان الأمريكي والإسرائيلي.

