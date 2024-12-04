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رياضة

تشيلسي يضرب ساوثهامبتون بخماسية ويحافظ على وصافة الدوري الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي،
تشيلسي الإنجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ساينت ماري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

سجل رباعية تشيلسي كل من أكسيل ديساسي في الدقيقة 7 وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 17 ونوني مادويكي في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني سجل تشيلسي هدفيه الرابع والخامس عن طريق كول بالمر في الدقيقة 77 وجادون سانشو في الدقيقة 87.

أما هدف ساوثهامبتون الوحيد فسجله جو أريبو في الدقيقة 11.

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمباراة ساوثهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل تشيلسي أمام ساوثهامبتون

يبدأ فريق تشيلسي مباراته أمام ساوثهامبتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: مالو جيوستو - أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - جواو فيليكس.

الهجوم: كريستوفر نكونكو.

وعلى مقاعد البدلاء روبيرت سانشيز - ليفي كولويل- بينوا بادياشيلي - ريناتو فيجا - روميو لافيا - كيرنان ديوسبري هال - جادون سانشو - بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

فريق ساوثهامبتون، فيتو
فريق ساوثهامبتون، فيتو

تشكيل ساوثهامبتون أمام تشيلسي

جيه لومي - كيلي ووتر بيترس - جيمس بري - جاك ستيفنس - وود جوردون - مانينج - جو أريبو - ماتيوس فيرنانديز - ريان فراسير - أرمسترونج - كاميرون أرتشر.

 

ترتيب تشيلسي أمام ساوثهامبتون بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 28 نقطة في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر برصيد 34 نقطة.

أما ساوثهامبتون فبقى في المركز الأخير برصيد 5 نقاط بفوز وحيد فقط و10 خسائر.

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