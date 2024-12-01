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رياضة

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

تشيلسي وأستون فيلا
تشيلسي وأستون فيلا

الدوري الإنجليزي، فاز فريق تشيلسي على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف تشيلسي كل من: نيكولاس جاكسون في الدقيقة 6، فيما ضاعف النتيجة اللاعب الأرجنتيني  إنزو فيرنانديز في الدقيقة 35 وسجل النجم الإنجليزي كول بالمر في الدقيقة 82.

تشكيل تشيلسي ضد أستون فيلا 

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز.

في خط الدفاع: مويسيس كايسيدو - ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

في خط الوسط: روميو لافيا – إنزو فيرنانديز - كول بالمر.

في خط الهجوم: جادون سانشو – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو.

تشكيل أستون فيلا ضد تشيلسي 

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: ماتي كاش، إيزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

في خط الوسط: جيدن فيلوجين، يوري تيليمانس، أبو بكر كامارا، جون مكجين.

في خط الهجوم: أولي واتكينز، مورجان روجرز.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة ليتساوي مع أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما أستون فيلا يأتي في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة.

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