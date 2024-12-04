الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد النتائج السلبية للسيتي، تقارير إنجليزية تكشف سر اختفاء جوارديولا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أثار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حالة من الجدل بعد غيابه خلال الساعات الماضية، منذ الخسارة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية أن النتائج السلبية مؤخرًا لـ مانشستر سيتي، أثرت بشكل كبير على بيب جوارديولا، حيث لأول مرة في مسيرته يفشل في الفوز خلال 7 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، ليخسر 6 مواجهات وتعادل في مباراة وحيدة، وتراجعت فرصه في الفوز بلقب  الدوري الإنجليزي الذي حققه في المواسم الأربعة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن جوارديولا لم يعد يجيب على الهاتف، ولا يمكن الوصول إليه خلال الساعات الماضية، منذ الخسارة من ليفربول.

فيما علق فابريزيو رومانو، على الخبر مشيرًا إلى أن جوارديولا عالق في مكتبه يفكر في كيفية الخروج من هذه الأزمة التي يمر بها النادي الإنجليزي.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة هامة اليوم الأربعاء ضد نوتينجهام فورست، ضمن الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

فوز ليفربول على مانشستر سيتي 

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

 

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

 

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

الصورة

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

في خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فودين.

الصورة

 

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

وواصل ليفربول تصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الخامس.

عمر مرموش يحسم موقفه ويفاضل بين فريقين من الدوري الإنجليزي

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوارديولا بيب جوارديولا الدوري الانجليزي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

تشابي ألونسو يطارد رقم جوارديولا وفان جال في قمة بايرن ميونخ وليفركوزن

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

نوة قاسم، أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في الإسكندرية

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

منوعات

المزيد

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية