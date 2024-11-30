برايتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة برايتون وساوثهامبتون

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

تشكيل برايتون أمام ساوثهامبتون

تشكيل ساوثهامبتون أمام برايتون

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

نقلت مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري في المنطقة العربية لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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