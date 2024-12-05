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حوادث

إحالة 3 أشخاص متهمين بحيازة أقراص مخدرة في المطار للمحاكمة

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة 3 أشخاص بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى زجاجات تحتوي على مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي لمحكمة الجنايات. 

 

ضبط 3 أشخاص بتهمة حيازة مخدرات في مطار القاهرة

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 أشخاص أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة بلغت 219 شريط مخدر وعبوات وزجاجات تحتوي على مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمواني المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي محكمة الجنايات وزارة الداخلية

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