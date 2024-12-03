الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازة كمية من مخدر الآيس بـ10 ملايين جنيه بالقطامية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بـمحكمة جنح القطامية تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة  قدرت قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية مزاولة عنصر إجرامى نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


ضبط عنصر إجرامى بالقطامية وبحوزته كمية من مخدر الآيس 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام).
وتقدر القيمة المالية لكمية المخدر المضبوط بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 
جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية لأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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محكمة جنح القطامية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الشابو مخدر الآيس

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