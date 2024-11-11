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خارج الحدود

عضو بالكنيست يعترف: عصابة مجرمة تحكم إسرائيل

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

 قال عضو الكنيست الإسرائيلي، رامال  بن براك، اليوم الاثنين إن تحقيق القناة 13 عن بن غفير يعني أن الشرطة بأيدي مجرمين.

 

عضو كنيست ينتقد إيتمار بن غفير 

 وأضاف عضو الكنيست الإسرائيلي: "نحن محتجزون من قبل عصابة إجرام منظم سواء في ديوان رئيس الوزراء أو ديوان وزير الأمن القومي".

 أمس الأحد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير، أن هناك تحقيقا كشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

 

كشف تسجيلات تظهر استيلاء  بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة

وأضافت القناة العبرية في تقريرها، أن التسجيلات أظهرت تحريض  بن غفير لمقربيه  على تصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي المسجد الأقصى.

وأوضحت القناة العبرية في تقريرها، أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

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الكنيسة بن غفير وزير الأمن القومي

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