نصائح للحصول على نتيجة التنسيق الثالث لرياض الأطفال بالجيزة وموعد التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، عن نتائج التنسيق الثالث للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024/2025.

وأكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن لجميع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية: https://www.gizaedu.net والبحث باستخدام الرقم القومي للطالب.

خطوات بعد ظهور النتيجة

واوضحت مديرية تعليم الجيزة أنه في حالة قبول الطالب، يجب على ولي الأمر طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم المتوفرتين على الموقع، ثم التوجه إلى المدرسة التي تم قبول الطالب بها خلال 15 يومًا لتقديم الأوراق المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات.



نصائح هامة عند البحث عن النتيجة

التحقق من البيانات: يجب على أولياء الأمور التأكد من صحة البيانات المدخلة عند البحث عن النتيجة.

المستندات المطلوبة: الاستعداد بتوفير جميع المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول.

الموعد النهائي: الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لتجنب أي تأخير في استكمال الإجراءات.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة، متمنية للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا وموفقًا.

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