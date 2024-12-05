إغلاق 3 سناتر تعليمية بدون ترخيص بالطالبية والهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إغلاق 3 سناتر تعليمية "بدون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بشارع اللبيني بدوائر أقسام شرطة الطالبية والهرم والقبض على أصحابها، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وهمية فى مجالات مختلفة بدون ترخيص من الجهات المعنية المختصة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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