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رياضة

الدوري الانجليزي، تشيلسي يتقدم 3-1 على ساوثهامبتون بالشوط الأول

فريق تشيلسي الإنجليزي،
فريق تشيلسي الإنجليزي، فيتو

الدوري الانجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون ضد تشيلسي بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب ساينت ماري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز

سجل ثلاثية تشيلسي كل من أكسيل ديساسي في الدقيقة 7 وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 17 ونوني مادويكي في الدقيقة 34

أما هدف ساوثهامبتون الوحيد فسجله جو أريبو في الدقيقة 11

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمباراة ساوثهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي أمام ساوثهامبتون

يبدأ فريق تشيلسي مباراته أمام ساوثهامبتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: مالو جيوستو - أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - جواو فيليكس.

الهجوم: كريستوفر نكونكو.

وعلى مقاعد البدلاء روبيرت سانشيز - ليفي كولويل- بينوا بادياشيلي - ريناتو فيجا - روميو لافيا - كيرنان ديوسبري هال - جادون سانشو - بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

فريق ساوثهامبتون، فيتو
فريق ساوثهامبتون، فيتو

تشكيل ساوثهامبتون أمام تشيلسي

جيه لومي - كيلي ووتر بيترس - جيمس بري - جاك ستيفنس - وود جوردون - مانينج - جو أريبو - ماتيوس فيرنانديز - ريان فراسير - أرمسترونج - كاميرون أرتشر 

طموحات تشيلسي أمام ساوثهامبتون

ويسعى تشيلسي للفوز بالمباراة على أمل تعثر أرسنال أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة ذاتها من أجل الانفراد بالمركز الثاني.

ويتساوى تشيلسي مع أرسنال برصيد 25 نقطة في المركز الثاني مناصفة بالتساوي في كل النقاط والأهداف، خلف ليفربول المتصدر برصيد 34 نقطة.

أما ساوثهامبتون فيحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط بفوز وحيد فقط و10 خسائر.

 

 

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الدوري الانجليزي ساوثهامبتون تشيلسي ملعب ساينت ماري الدوري الإنجليزي الممتاز إنزو ماريسكا

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