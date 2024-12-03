الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار الأقصر

مصرع سيدة اسفل عجلات
مصرع سيدة اسفل عجلات قطار الأقصر

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات قطار الأقصر ، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارة اسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سيدة أسفل عجلات  قطار الأقصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بدهس أحد القطارات لسيدة، حال مرورها على قضبان  السكة الحديد فى معبر غير شرعى بمنطقة أبو الجود، ولقيت مصرعها فى الحال أسفل عجلات القطار.

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وتم نقل الجثة إلى المشرحة بمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفصحه لحين التصريح لذويها بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة شريط السكة الحديد مستشفى الكرنك الدولي مديرية أمن الأقصر مصرع سيدة أسفل عجلات قطار مصرع سيدة

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