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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص حادث 6 أكتوبر

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص انقلب أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وتسبب في إصابة 5 أشخاص.

 

وكلفت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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انقلاب ميكروباص غرفة عمليات النجدة نيابة الجيزة

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