تشكيل تشيلسي في مواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمباراة ساوثهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي أمام ساوثهامبتون

يبدأ فريق تشيلسي مباراته أمام ساوثهامبتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: مالو جيوستو - أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - جواو فيليكس.

الهجوم: كريستوفر نكونكو.

وعلى مقاعد البدلاء روبيرت سانشيز - ليفي كولويل- بينوا بادياشيلي - ريناتو فيجا - روميو لافيا - كيرنان ديوسبري هال - جادون سانشو - بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

طموحات تشيلسي أمام ساوثهامبتون

ويسعى تشيلسي للفوز بالمباراة على أمل تعثر أرسنال أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة ذاتها من أجل الانفراد بالمركز الثاني.

ويتساوى تشيلسي مع أرسنال برصيد 25 نقطة في المركز الثاني مناصفة بالتساوي في كل النقاط والأهداف، خلف ليفربول المتصدر برصيد 34 نقطة.

أما ساوثهامبتون فيحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط بفوز وحيد فقط و10 خسائر.

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