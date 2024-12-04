الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن انتشال جثة الأسير إيتاي سبيرسكي من غزة

الأسير الإسرائيلي
الأسير الإسرائيلي إيتاي سبيرسكي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" اليوم، أنهما انتشلا جثة الأسير إيتاي سبيرسكي، من قطاع غزة.

استمرار القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 425

وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي على القطاع، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر، جراء استمرار القصف المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 425.

 

واستهدفت قوات الاحتلال، الأربعاء، مدرسة "أبو هميسة" التي تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 15 خيمة. 

قصف خيمة تأوي نازحين في مدرسة تابعة للأونروا 

وقالت مصادر محلية، إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

وأعلن الدفاع المدني انتشال شهيد وعدد من الإصابات من مدرسة البريج الإعدادية "أبو هميسة" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 وأفيد بأن الشهيد هو الطبيب في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو العوف.

 

وفي وسط القطاع، استشهد شخص في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح.

 

من جهة أخرى، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات. 

جيش الاحتلال يفجر الروبوتات في مشروع بيت لاهيا

أما في الشمال فقد فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الروبوتات في مشروع بيت لاهيا، مع تواصل القصف المدفعي على المدينة، فيما تعرض مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

 

ومنذ شهرين والاحتلال يواصل حصاره المطبق لشمال قطاع غزة في ظل أحزمة نارية وقصف مكثف واستهدافات لم تسلم منها مراكز الإيواء والمستشفيات، يتزامن ذلك مع حالة صعبة لدى الأهالي في الشمال بفعل قلة الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

 

ويوم أمس، قال مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، د. حسام أبو صفية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفى 5 مرات خلال يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية أرهقت جراء الفظائع

بعد تهديد الشرق الأوسط بالجحيم، ترامب يعين مبعوثا رئاسيا لشؤون الأسرى الإسرائيليين في غزة

جيش الاحتلال يحذر ضباطا وجنودا شاركوا في مجازر غزة من السفر للخارج

 

 

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الأسير إيتاي سبيرسكي الشاباك غزة العدوان الإسرائيلي مخيم البريج أبو هميسة بيت لاهيا

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