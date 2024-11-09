السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: الإنذارات في تل أبيب نتيجة تشخيص خاطئ

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذارات في منطقة تل أبيب وضواحيها "ناتجة عن تشخيص خاطئ".

قصف إسرائيلي يستهدف نازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة 

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أدى إلى وقوع إصابات بين النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى هربًا من العمليات العسكرية المكثفة، حيث كانوا يبحثون عن مكان آمن وسط تصاعد العنف في المنطقة.

فيما حذر خبراء لجنة مراجعة المجاعة من وجود "احتمال قوي" بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق من شمالي قطاع غزة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية هجوما واسعا على القطاع.

ووصف خبراء الأمن الغذائي، في تحذير، أمس الجمعة، الوضع الإنساني في أنحاء قطاع غزة بأنه "بالغ الخطورة ويتدهور بسرعة".

وشددت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية  الإجراءات اللازمة، لتخفيف حدة المأساة.

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الجيش الإسرائيلي تل أبيب الجيش

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