السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف إسرائيلي يستهدف نازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

غزة
غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أدى إلى وقوع إصابات بين النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى هربًا من العمليات العسكرية المكثفة، حيث كانوا يبحثون عن مكان آمن وسط تصاعد العنف في المنطقة.

فيما حذر خبراء لجنة مراجعة المجاعة من وجود "احتمال قوي" بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق من شمالي قطاع غزة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية هجومًا واسعًا على القطاع.

ووصف خبراء الأمن الغذائي، في تحذير، أمس الجمعة، الوضع الإنساني في أنحاء قطاع غزة بأنه "بالغ الخطورة ويتدهور بسرعة".

وشددت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة، لتخفيف حدة المأساة.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصف إسرائيلي وسط غزة غزة مستشفى شهداء الأقصى شهداء الأقصى نازحين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

أثار جدلًا، أول قرار من لجنة الحكام بشأن هدف الزمالك في مرمى سموحة

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

منوعات

المزيد

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

يعاد تشغيله لأول مرة منذ 2005.. ما هو معبر كيسوفيم المثير للجدل في غزة ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads