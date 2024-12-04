محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل مواجهة نيوكاسل، في المبقاراة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن نيوكاسل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقود محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

البدلاء: جاروس، واتارا إندو، لويس دياز، سوبوسلاي، هارفي إيليوت، نالو، ترينت ألكسندر أرنولد، مورتون، نيوني.

فيما قدم مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا لتجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك قائد الريدز، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ومعه زميليه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المفاوضات بين ليفربول وفان دايك ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، رغم أن مايكل إدواردز، المدير الرياضي للريدز يتولى بنفسه قيادة المفاوضات، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.

و يوضح التقرير أن العرض المقدم من النادي لا يتماشى مع توقعات فان دايك، والذي يتقاضى حاليًا حوالي 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو أقل من راتب صلاح الذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، كما أن هناك خلافا آخرا حول مدة العقد أكثر من الراتب، حيث إن ليفربول يرغب في تقديم عقد لمدة عامين فقط، خوفًا من تراجع مستوى فان دايك في المستقبل.

فابريزيو رومانو يكشف أزمة تهدد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

فيما كشف فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، تطورات أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وسبب تأخر تجديد عقد النجم المصري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، بنهاية الموسم الحالي في صيف 2025.

وقال فابريزيو رومانو لموقع "casino.org": “ليفربول يريد مناقشة الأمر مرة أخرى ومحاولة إيجاد طريقة للمضي قدمًا لتجديد عقد محمد صلاح”.

وأضاف رومانو: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي بشأن الراتب والمكافآت وجميع تفاصيل العقد الجديد مع صلاح. لا يُنظر إلى طول العقد على أنه مشكلة أو قضية، لكن الراتب هو موضوع رئيسي حيث شهد صلاح بالفعل عرضًا كبيرًا من الدوري السعودي رفضه ليفربول في صيف 2022".

وأكد رومانو: "الراتب لم يتحدد بعد وهذه هي المشكلة الرئيسية، وهذا هو السبب أيضًا في أننا نرى الكثير من الشائعات بما في ذلك باريس سان جيرمان".

وأنهى رومانو قائلًا: "لا يوجد أي عرض أو حتى محادثات تجري الآن بين صلاح وباريس سان جيرمان، على عكس التقارير الأخيرة".

فيما قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا من أجل تجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، خلال الموسم الحالي.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، ما يمنحه الحق في التوقيع مع أي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

عرض ليفربول لتجديد محمد صلاح في الطريق

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قدم ليفربول عرضا رسميا لتجديد عقد فيرجيل فان دايك لسنوات مقبلة.

وأشارت إلى أن المدافع الهولندي كان يعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، وأكد ذلك أيضا في الفريق الجديد الذي يقوده الهولندي أرني سلوت.

وأوضحت أن ليفربول من المتوقع أن يقدم عرضا رسميا قريبا لتجديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وذكرت أن الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد الذي ارتبط اسمه كثيرا بريال مدريد مؤخرا، يجري أيضا محادثات مستمرة مع مسؤولي ليفربول بشأن التجديد، حيث يرغب النادي الملكي في الحفاظ على اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي.

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