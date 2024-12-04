مصادر بالوفد تكشف أسباب فصل سليمان وهدان من الحزب

أكدت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن قرار فصل النائب سليمان وهدان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مطابق للائحة الحزب الداخلية بسبب انضمامه لحزب آخر.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن النائب سليمان وهدان ظهر مع مجموعة أثناء تأسيس حزب آخر، لافتا إلى أن النائب سليمان وهدان خالف لائحة الحزب الداخلية، وكان من المفترض أن يستقيل من الوفد قبل أن ينضم لحزب آخر.

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وتابعت: لا يجوز للعضو أن يكون بحزبين فى حال واحد، مشيرة إلى أن قانون الأحزاب السياسية تمنع ذلك الأمر وليس لائحة الحزب فقط، فالنائب سليمان وهدان خالف لائحة الحزب ورئيس الحزب طبق لائحة الحزب الداخلية وقانون شئون الأحزاب السياسية.

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل سليمان وهدان عضو الهيئة العليا للوفد من الحزب.

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