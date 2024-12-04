فصل سليمان وهدان من حزب الوفد وجميع تشكيلاته

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل سليمان وهدان عضو الهيئة العليا للوفد من الحزب.

وجاء نص القرار كالتالى:

*قرار رئيس الحزب رقم ( ٨٨ )*



*بتاريخ اليوم ٢٠٢٤/١٢/٤*

*الأستاذ الدكتور/ عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد*

*قرر*



١. *فصل السيد / سليمان حميد وهدان من حزب الوفد وكافة تشكيلاته*

٢. *ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات*.

*رئيس حزب الوفد*

*ا. د. عبدالسند يمامة*

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.