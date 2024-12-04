الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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سياسة

فصل سليمان وهدان من حزب الوفد وجميع تشكيلاته

سليمان وهدان، فيتو
سليمان وهدان، فيتو

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل سليمان وهدان عضو الهيئة العليا للوفد من الحزب.

وجاء نص القرار كالتالى: 

*قرار رئيس الحزب رقم ( ٨٨ )*

    *بتاريخ اليوم ٢٠٢٤/١٢/٤*

*الأستاذ الدكتور/ عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد*

                   *قرر*

١. *فصل السيد / سليمان حميد وهدان من حزب الوفد وكافة تشكيلاته*

٢. *ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات*.

        *رئيس حزب الوفد*

      *ا. د. عبدالسند يمامة*

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