“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

فيما يشبه تحريك مياه السياسة الراكدة في مصر، انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية فى الساعات الأخيرة بالتسريبات التي تم الكشف عنها، وتتضمن تفاصيل التحضير لإطلاق حزب سياسي جديد، وسط تسريبات تشير تصريحًا أحيانًا وتلميحًا في أحيان أخرى إلى وقوف إبراهيم العرجاني، مؤسس ما يعرف بـ “اتحاد القبائل العربية” وراء تأسيس أحدث مولود في الساحة الحزبية.

فما قصة هذا الحزب، وهل هناك مساعي ومحاولات لتدشينه بالفعل، أم أنها محاولات لجس النبض، وما علاقة الحزب الوطني بما يجري فى الكواليس؟

علاقة إيراهيم العرجاني بالحزب الجديد

نقطة انطلاق الحزب الوليد، وفقًا للمعلومات المتداولة، تبدأ من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، والذي وجهت إليه انتقادات لاذعة، عقب إعلانه تأسيس ما سمي بـ “اتحاد القبائل العربية” وهو الاتحاد الذي رأى فيه البعض خطورة من تكرار تجارب مرة وقاسية في بلدان مجاورة لكيانات ظلت تعمل بعيدًا عن سلطة دولها، وهو ما جعل العرجاني يتراجع خطوات للوراء وتقل أنشطة الاتحاد تباعًا.

العرجاني يحاول تلافي خطأ تدشين اتحاد القبائل العربية

بعض المتابعين للمشهد السياسي في مصر، يرون أن العرجاني بالتفكير فى إنشاء حزب سياسي، يحاول تلافي خطأ تدشين اتحاد القبائل العربية، لأن الحزب سيعمل في إطار قانوني وسيخضع للجنة شئون الأحزاب ومراقبة من الأجهزة والإعلام، عكس الاتحاد الذي كان يكتنفه الكثير من الغموض، بينما يرى آخرون أن ما يجري فى الكواليس محاولات لجس النبض والتعرف على مدى تقبل الشارع لحزب جديد في ظل فشل الأحزاب المحسوبة على الدولة في تقديم بديل يعتمد عليه في الحياة السياسية ويلتف الناس حوله.

حزب سياسي جديد في مصر

ولأن العرجاني لا يمتلك الخبرة السياسية اللازمة لإدارة حزب كبير يستطيع المنافسة، تم الاستقرار على أسماء لها باع في العمل العام كان على رأسهم الدكتور علي عبد العال الرئيس السابق لمجلس النواب، ومعه أسماء حزبية وبرلمانية بارزة مثل القيادي الوفدي سليمان وهدان والبرلماني السابق أحمد رسلان بالاضافة إلى عدد آخر من القيادات البرلمانية والحزبية.

ووفقًا لما تم الحصول عليه من معلومات عقد العرجاني بمشاركة وزراء سابقين في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من بينهم نيفين القباج وزيرة التضامن السابقة وعاصم الجزار وزير الاسكان السابق اجتماعات تحضيرية مكثفة لوضع الطر العامة للحزب الجديد من بينها اختيار اسم الحزب ومن يتولى رئاسته ومن هم أعضاء المجلس الاستشاري أو الرئاسي للحزب، وكيف يمكن للحزب الانتشار فى كل ربوع مصر أملًا في المنافسة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

المناقشات التي تمت أسفرت عن خطة تم مناقشة كافة تفاصيلها تتضمن الاعتماد على رجال الحزب الوطني السابقين في الصعيد وفي وجه بحري من أجل ضمان أكبر قاعدة جماهيرية للحزب، ولملء الفراغ الذي تركه حزب الرئيس الراحل مبارك وفشلت تجارب حزبية عديدة فى سد الفراغ الذي تركه.

ومن المقرر استكمال الاجتماعات التحضيرية للحزب الذي تم اقتراح "اتحاد مصر الوطني" اسمًا مبدئيًّا له خلال الأيام المقبلة للبدء في إجراءات تأسيسه، وسيتم البدء في جمع توكيلات من المؤسسين في أكثر من محافظة، وفي حال تم التوافق على كل ما يتعلق بالنظام الأساسي سيتم إخطار لجنة شئون الأحزاب بطلب التأسيس.

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