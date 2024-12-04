بعثة الأهلي تغادر إلي جوهانسبرج لمواجهة أورلاندو بيراتس

سيرت مصرللطيران اليوم الرحلة الخاصة رقم MS3950 على متن طائرة من طراز إيرباص A320n لنقل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلي مطار جوهانسبرج، وذلك لمواجهة فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

علي متن رحلة خاصة.. مصر للطيران تنقل الأهلي إلي جوهانسبرج



وأقلعت الرحلة عصر اليوم من مطار القاهرة، وقدمت مصرللطيران الناقل الوطني المصري كافة خدماتها اللازمة لتيسير إجراءات سفر الفريق.

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويغيب عن بعثة الأهلي المتجه إلي جنوب أفريقيا كل من: مصطفى شوبير، محمد هاني، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، سمير محمد، محمد عبد الله، علي معلول، مصطفى أبو الخير.

قائمة الأهلي

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب أفريقيا.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على ستاد ‏القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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