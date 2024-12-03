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أخبار مصر

مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

احتلت مصر للطيران المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات على مستوى شركات الطيران العاملة بمطار أمستردام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لأداء شركات الطيران الصادر عن مطار أمستردام الهولندي.

مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام

ويأتي هذا التصنيف ليعكس مدي انتظام تشغيل رحلات الناقل الوطني مصر للطيران بين القاهرة وأمستردام، وكثافة حركة الركاب، وكذلك ثقة عملاء مصر للطيران في خدمات السفر المتميزة التي تقدمها الشركة لهم حول العالم، فضلًا عن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

 

ومن الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا من القاهرة إلى أمستردام على متن طائراتها من طراز إيرباص A321neo وطراز بوينج B787-9 Dreamliner.

وفي سياق آخر، احتفلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024. 

 

 

مصر للطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

 

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

 

وفي سياق اخر انطلقت القمة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بالهيئة المصرية للمعارض بحضور وفود من 35 دولة عربية وأفريقية ومجموعة من السفراء العرب والأفارقة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومحافظتي القاهرة وأسوان وجامعة الدول العربية ومجموعة من الوزارات والمنظمات الاقتصادية. 

 

 

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