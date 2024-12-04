الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

سقوط طائرة تدريب تابعة للجيش الإيراني ومصرع طاقمها

تحطم طائرة ايرانيه،فيتو
تحطم طائرة ايرانيه،فيتو

 لقي طيار ومساعده مصرعهما إثر سقوط طائرة تدريب تابعة للجيش الإيراني في مدينة فيروز آباد بمحافظة فارس جنوبي البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

 

مصرع شخصين في سقوط طائرة تدريب إيرانية

ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" عن مدير عام مكتب الأمن وتنفيذ القانون في محافظة فارس، وحيد شعباني، قوله إن الطيار ومساعده لقيا حتفهما في هذا الحادث، مبينًا أن "الحادث وقع حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي".

تحطم طائرة تدريب إيرانية بعد اصطدامها بجبل 

في حين ذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" أن "طائرة التدريب تحطمت في منطقة مولي فالح الجبلية وبلدة دستغيب؛ بسبب اصطدامها بجبل".

وتواترت أنباء كثيرة عن سقوط طائرات تدريب في إيران.

ويقال إنه بعد زيادة مراكز تدريب الطيارين، ارتفع عدد الحوادث المماثلة في هذا البلد.

 

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إيران طائرة تدريب مدينة فيروز آباد تحطم طائرة تحطم طايرة ايرانية

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