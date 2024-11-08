«لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز».. تُحف لـ توت عنخ آمون وحورس ونفرتيتي في أحضان المساجد العريقة.. والأسعار تبدأ من 60 جنيها (فيديو وصور)

يُعد شارع المعز في قلب القاهرة الفاطمية، واحدًا من أبرز الوجهات لمحبي الأنتيكات والتحف التذكارية. يتميز هذا الشارع العريق بتنوع محلاته التي تعرض مجموعة واسعة من التماثيل والرموز الفرعونية التي تجذب السياح والمصريين على حد سواء.

أسعار الأنتيكات والتحف في شارع المعز

في حديث مع كريم، أحد باعة الأنتيكات في شارع المعز، أوضح أن التماثيل الأكثر طلبًا تشمل الأهرامات وتماثيل الشخصيات الفرعونية الشهيرة مثل الملك توت عنخ آمون، باستيت، مفتاح الحياة، أبو الهول، أنوبيس، كليوباترا، حورس، ونفرتيتي. وتتراوح أسعار هذه التماثيل بناءً على حجمها وتفاصيلها، حيث يبدأ سعر التابوت الصغير الذي يحتوي على مومياء من 60 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه.

كما تتوفر طفايات السجائر على شكل أهرامات بسعر 80 جنيهًا، ومجسمات صغيرة للأشكال الفرعونية تُلصق على باب الثلاجة بسعر 20 جنيهًا. أما المجسمات الصغيرة لجميع الرموز الفرعونية فتُباع بسعر 40 جنيهًا، وتبدأ أسعار الميداليات من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التماثيل الفرعونية في شارع المعز

بالإضافة إلى ذلك، يُباع تمثال حورس بالحجم المتوسط بسعر 250 جنيهًا، وطقم الجمال المكون من خمسة أحجام مختلفة بسعر 350 جنيهًا. تبدأ أسعار تماثيل الفيل من 60 جنيهًا للحجم الصغير، و100 جنيه للحجم المتوسط، وتصل إلى 400 جنيه للحجم الكبير. أما تماثيل الأحصنة الكبيرة فتُباع بسعر 600 جنيه.

تختلف أسعار الأهرامات حسب الحجم، حيث يبدأ سعر الحجم الصغير من 60 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار القطط الفرعونية من 80 جنيهًا. يُلاحظ أن السياح يفضلون شراء مفتاح الحياة، كليوباترا، توت عنخ آمون، ونفرتيتي بكثرة.

يُعد شارع المعز مكانًا مثاليًا لاستكشاف التراث المصري القديم واقتناء قطع تذكارية تحمل عبق التاريخ والحضارة المصرية.