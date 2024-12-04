لو عندك عداد كارت، نصائح هامة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن الوقت المثالي للشحن

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الوقت الأفضل لشحن العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع خاصة مع نفاد الرصيد بالعدادات وإضاءة لمبة انخفاض الرصيد.

الوقت المناسب لشحن العدادات مسبقة الدفع

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه ليس هناك وقت أفضل للشحن خلال الشهر، ولكن من الأفضل أن يتم الشحن في الوقت الأولي من كل شهر ميلادي خاصة أن كافة العدادات مسبقة الدفع تعود إلي الشريحة الاولي من بداية كل شهر ميلادي في حال ضبط الوقت. التاريخ بالعدادات مسبقة الدفع.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك العديد من العدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلي 24 شهر خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (أبو كارت).

تراكمات العداد الكارت

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أيضا بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات علي أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع، ويتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد أو مع أول عملية شحن.

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