خبير استراتيجي: التصعيد العسكري في سوريا قد يؤدي إلى تغييرات سياسية

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الازمة السورية شهدت تطورات خطيرة خلال الساعات الأخيرة أهمها اندفاع قوات المعارضة السورية نحو كسب أكبر قدر من الأراضى فى العمق السورى والعمليات العسكرية المقابلة للعناصر المسلحة، أعلنت انها اقتربت من مدينة حماة، وكانت قد صرحت بأنها سيطرت على 14 قرية بريف حماة وبالتالى حماة اصبحت نقطة استراتيجية في الصراع.

هناك معادلة كبرى تتشكل للمنطقة ككل

وأكد فهمى فى تصريح خاص لـ فيتو أن القوات الأمريكية ضربت فى مناطق شرق سوريا مستهدفة ميليشيات ايران فى سوريا وقال: “بالتالى نحن نتحدث على اتساع رقعة الصراع ومزيد من تشتيت الجيش السورى وهناك معادلة كبرى تتشكل للمنطقة ككل وتطور فى العمليات العسكرية ستمتد الى مناطق أخرى وهناك قلق من جانب العراق وربما تستغل ايران الفوضى فى سوريا لارسال قوات او مقاتلين وكذلك اسرائيل تسعى لاستغلال الفرصة”.



تراجع النظام السورى نتيجة التعنت فى المفاوضات على المستوى الاقليمى

وواصل حديثه قائلا: “الجيش السورى يواجه أزمات وصعوبات شديدة فى استعادة الاراضى التى فقدتها وتراجع النظام السورى نتيجة التعنت فى المفاوضات على المستوى الاقليمى وما حدث فى حلب هو نتيجة لذلك خاصة وان بشار الاسد الرئيس السورى ربما يذهب الى استراتيجية والدة وهى حركة الهاوية لوضع المجتمع الدولى امام الامر الواقع”.

التغييرات العسكرية ربما تؤدى الى تغييرات سياسية

وتابع: “التغييرات العسكرية ربما تؤدى الى تغييرات سياسية خاصة وان جلسة مجلس الامن تحولت الى غابة سياسية ولم تنجح فى الوصول الى حل للازمة السورية وربما تحدث تحركات بين روسيا وتركيا وايران وقد يؤدى ذلك لمفاوضات جديدة”.

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