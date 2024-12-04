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التأمين الصحي بالقليوبية ينظم يوما توعويا للأطفال المصابين بالسكري (صور)

التأمين الصحي بالقليوبية
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري، فيتو

نظم فرع القليوبية للتأمين الصحي يومًا توعويًّا وترفيهيًّا للأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، تحت شعار "نرعاكم أطفالنا قد التحدي".

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التأمين الصحي بالقليوبية، توعية الأطفال المصابين بمرض السكري

تأتي الفعالية تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم، وهدفت إلى تعزيز الوعي بالمرض وتصحيح السلوكيات الخاطئة من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية.

 

كما تضمنت توجيه رسائل طبية مبسطة تتناسب مع الفئة العمرية للأطفال، بالإضافة إلى توعية الأهل بأهمية الكشف المبكر عن المرض والرعاية الصحية المتكاملة.

أكدت الأنشطة أهمية النظام الغذائي الصحي وممارسة النشاط البدني كوسيلة للوقاية، والتأخير من ظهور المرض.

 

مدير التأمين الصحي بالقليوبية، الدعم الشامل للأطفال المصابين بالسكري

أشار مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية إلى أهمية تقديم الرعاية الصحية الكاملة والدعم الشامل للأطفال المصابين بالسكري، في إطار جهود الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية، والاهتمام بحقوق الطفل السكري.

التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري، فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري، فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري،فيتو
التأمين الصحي بالقليوبية وتوعية بمرض بالسكري، فيتو

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