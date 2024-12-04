أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2024 فى الأسواق (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيها.

المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6%

قال مجلس الذهب العالمي، إن بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر، من المتوقع أن يدعم الأصول الخطرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر سيكون في مقدمتها.

اسعار الذهب الاصفر، فيتو

وأوضح في تقريره الاخير انه خلال الفترة من يناير 1984 إلى أغسطس 2024، والتي تغطي دورات التيسير النقدي العشر الماضية من جانب الفيدرالي، أن المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا بلغ في المتوسط ​​6% خلال الأشهر الستة التي أعقبت خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع الذهب من بداية العام بقيمة 26%

وأضاف أنه بعد الزيادات الشهرية القوية في يوليو وأغسطس، عزز الذهب مكاسبه في سبتمبر، حيث أنهى الشهر مرتفعًا بنسبة 4.6% عند 2630 دولارًا للأوقية، بعد تحقيق ثمانية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، كان آخرها في 26 سبتمبر.

وبهذا ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 26.5% مع انخفاض الدولار عقب إنهاء الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع عدم اليقين بشأن تحقق سيناريو الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي.

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